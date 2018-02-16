На форуме в Сочи подписали инвестсоглашений почти на 800 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский инвестиционный форум (РИФ), в котором приняли участие более 6 тысяч участников из 63 стран, завершил работу в Сочи.

"Общее количество участников форума по всем категориям (включая СМИ, участников выставки) составил 6123 человека из России и 63 стран. Рост количества участников мероприятий составил 27% по сравнению с 2017 годом", - сообщает пресс-служба РИФ в пятницу.

В ходе двухдневной деловой программы состоялось 55 мероприятий, структурированных по трем направлениям: "Бизнес в регионах. Придать новый импульс"; "Улучшая качество жизни"; "Новая региональная политика: совершенствуя управление". Участники обсудили вопросы новой региональной политики и бизнеса, результаты создания инновационных кластеров и улучшение качества жизни, цифровой экономики, финансирования инфраструктурных проектов, проектное управление.

"За время работы Форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной)", - подчеркивается в сообщении.

Краснодарским краем заключено 190 соглашений на общую сумму 223 млрд рублей.

Крупнейшие соглашениями форума стали: между ВТБ и ритейлером "Магнит" о продаже 29,1% акций. Сумма сделки составляет 138 млрд руб.; ООО "РусАл Тайшет" и Внешэкономбанком о строительстве Тайшетского алюминиевого завода мощностью 429 тыс. тонн. Сумма сделки составляет 80,3 млрд руб. ; Ростовской областью и "Российскими автомобильными дорогами" ("Автодор") о строительстве автомагистрали вокруг Аксая. Сумма сделки составляет 77,4 млрд рублей.

"На продвижение российских стартапов на рынки Китая (включая Гонконг) и Индии нацелено соглашение Фонда "Росконгресс" с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Также Фондом "Росконгресс" подписаны соглашения о сотрудничестве с Российско-Американской ТПП, "Деловой Россией", "Медиахолдингом "Эксперт"", "Национальным Центром развития государственно-частного партнерства", Ассоциацией юристов, с cоюзом "Молодежные социально-экономические инициативы", МГИМО МИД России", - отмечает пресс-служба.

В Форуме приняли участие 896 представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний. Среди них 487 компаний из России и 116 иностранных компаний.

На РИФ 2018 года представлены 83 субъекта Российской Федерации, 77 - на уровне глав. В числе принявших участие иностранных официальных лиц главы иностранного дипломатического корпуса в РФ из 20 государств.