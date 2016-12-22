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Смертельный "Боярышник" оставил сиротами шесть детей в Иркутске

Есть обновление от 14:31

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В связи с массовыми отравлением суррогатом алкогольных напитков в Иркутске, по предварительной информации, сиротами остались шесть детей, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

По данным облправительства, четыре ребенка проживают в приемных семьях, поскольку их умершие родители ранее были лишены прав воспитывать их. Еще один ребенок, потерявший маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку.

"Один ребенок временно находится в специализированной организации для детей-сирот, но родственники уже выразили желание принять его в свою семью на воспитание. Сейчас с ним работает психолог", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, родители которых скончались от отравления суррогатным алкоголем, а также рассмотреть возможность помощи при погребении погибших.

"В настоящее время прорабатываются вопросы оказания помощи в погребении погибших в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения", а также в соответствии с законом "О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области", - уточняется в сообщении.

В настоящее время, по данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 72 человека. В больницах остаются 33 человека.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 13 человек - предприниматели и сотрудники торговых точек.

Теги: Иркутск
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