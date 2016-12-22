Шойгу заявил о нейтрализации угрозы крылатых ракет "Томагавк"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские вооруженные силы способны противостоять крылатым ракетам "Томагавк", которые могут быть размещены вблизи ее западных границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Решение о нейтрализации этой угрозы, принятое вами, Владимир Владимирович, выполнено", - сказал Шойгу в своем выступлении на коллегии Минобороны в четверг, в которой также принял участие президент РФ Владимир Путин.

По его словам, страны НАТО могут после небольших доработок установить в пусковых установках МК-41, используемых в американской системе ПРО, крылатые ракеты "Томагавк" дальностью действий до 2400 километров. Как отметил Шойгу, подлетное время данных ракет к границе РФ составит менее десяти минут. "Количество таких ракет у наших границ может насчитывать от 150 до 300 единиц", - сообщил министр.

В июне 2016 года Путин заявил, что НАТО усиливает агрессивную риторику и активность у границ России, и поручил принять меры по усилению безопасности.