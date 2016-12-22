В России

Шойгу заявил о нейтрализации угрозы крылатых ракет "Томагавк"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские вооруженные силы способны противостоять крылатым ракетам "Томагавк", которые могут быть размещены вблизи ее западных границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Решение о нейтрализации этой угрозы, принятое вами, Владимир Владимирович, выполнено", - сказал Шойгу в своем выступлении на коллегии Минобороны в четверг, в которой также принял участие президент РФ Владимир Путин.

По его словам, страны НАТО могут после небольших доработок установить в пусковых установках МК-41, используемых в американской системе ПРО, крылатые ракеты "Томагавк" дальностью действий до 2400 километров. Как отметил Шойгу, подлетное время данных ракет к границе РФ составит менее десяти минут. "Количество таких ракет у наших границ может насчитывать от 150 до 300 единиц", - сообщил министр.

В июне 2016 года Путин заявил, что НАТО усиливает агрессивную риторику и активность у границ России, и поручил принять меры по усилению безопасности.

Теги: Сергей Шойгу
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения
Прокурор в ходе прений просил приговорить ее к пяти годам лишения свободыПодробнее
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам
Об этом заявил вице-премьер Александр ХлопонинПодробнее
Гендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налоговГендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налогов
В рамках расследования уголовного дела у сотрудников ювелирной компании проводят обыскиПодробнее
Министр обороны объявил о ликвидации СпецстрояМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
Вопросы к ведомству возникли из-за претензий к срокам исполнения работ и финансовой дисциплинеПодробнее
Шойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в СирииШойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в Сирии
Российские военные в Сирии совершили около 19 тыс. вылетов и нанесли 71 тыс. ударов по террористамПодробнее
Суд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницуСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Но решил снизить ей тюремный срок на месяцПодробнее
Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"
По последним данным, в результате алкогольного отравления в Иркутской области скончались 72 человекаПодробнее
Уходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием ТрампаУходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием Трампа
В числе главных событий года участники опроса также назвали Олимпиаду в Рио и допинговый скандалПодробнее
Минэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукцииМинэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукции
Ранее замминистра финансов пояснял необходимость установления такого акциза недостаточностью контроля над оборотом спиртаПодробнее
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71
Почти все они употребляли "Боярышник", в котором содержался метанол, родственники еще одной погибшей заявили, что она пила контрафактную водкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Андреем Карловым7 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации СпецстрояВ РоссииСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Полиция Германии ввела контроль на границе с Бельгией и Нидерландами
Итоги 2016 года: Таможня и казна
Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха
В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке
Джоан Роулинг напишет еще два романа
США в 2016 году отказали в визе почти 10% заявителей из России
Защита Карауловой обжаловала приговор за попытку присоединиться к ИГ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи