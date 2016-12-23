Среди задержанных в Иркутске после отравлений алкоголем оказались лишь продавцы

В основном это ранее не судимые женщины с детьми

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске нет производителей "Боярышника", сообщил агентству "Интерфакс" представитель Ленинского райсуда Иркутска.

"Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, в суде они запросили переводчиков.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Иркутска в пятницу избрал меру пресечения третьему из 13 задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. А в среду Ленинский райсуд отложил на 72 часа принятие решения об избрании меры пресечения девяти задержанным и продлил им срок содержания под стражей. В четверг отправил под домашний арест еще двоих задержанных, одному продлил срок задержания на 72 часа и одного отпустил.

Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников, осуществлявших мелкооптовую и розничную продажу косметического средства для принятия ванн "Боярышник", в состав которого входил метанол.

По последним данным, общее число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74. Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. Есть также данные, что некоторые погибшие употребляли водку.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, 20 декабря - в Иркутской области.