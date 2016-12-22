Защита Карауловой обжаловала приговор за попытку присоединиться к ИГ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Защита бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), которой назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), обжаловала приговор.

"Мы уже обжаловали. Все написали и сдали", - сказал журналистам адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

По его мнению, вынесенный приговор чрезмерно жесток.

"Сегодня грустный день. Несмотря на очень жестокий и необоснованный результат, Варвара держалась достойно. Она после приговора мне сказала, что мы были правы, что не пошли на особый порядок (рассмотрения дела - ИФ)", - сказал защитник.

Студентка, которой на тот момент было 19 лет, пропала 27 мая 2015 года после того, как уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян (в том числе Караулова), которые, предположительно, планировали присоединиться к террористической организации "Исламское государство". Караулова вернулась в Москву 11 июня. Впоследствии она сменила имя и фамилию.

Карауловой было предъявлено обвинение в попытке примкнуть к террористической организации (ч.1 ст.30-ч.2 ст.205.5 УК РФ).

В ходе рассмотрения дела прокурором была оглашена переписка Карауловой со своим виртуальным возлюбленным Айратом Саматовым, которого она знала под именем Влад и различными никами в социальных сетях. Согласно материалам дела, мужчина в 2015 году отправился в Сирию воевать за "Исламское государство", куда к нему попыталась поехать студентка.

На заседании также были заслушаны показания родителей Карауловой, ее отчима, преподавателей в университете и школе, оглашены результаты проведенных экспертиз, в том числе комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в институте им.Сербского, которая признала ее вменяемой и психически здоровой.

Согласно материалам дела, в ходе допроса студентка признала свою вину. Между тем, во время дачи показаний в военном суде Караулова заявила, что дала признательные показания по указке следователя Сергея Агузарова, который в ходе нескольких бесед без адвоката настаивал на том, что это поможет получить более мягкое наказание.

Караулова и ее защита категорически отрицает ее стремление примкнуть к террористам и объясняет прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за своего возлюбленного.

В пресс-службе МГУ 18 ноября текущего года сообщили, что Иванова (Караулова) отчислена с философского факультета МГУ по собственному желанию. В конце ноября девушке исполнился 21 год.