Арестован поставщик суррогатного алкоголя в Иркутске

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска в пятницу арестовал предполагаемого поставщика суррогатного алкоголя в торговые точки города, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Избрана мера пресечения поставщику спиртосодержащей жидкости. Он арестован, будет содержаться в СИЗО", - сказали в суде. Как пояснила "Интерфаксу" представитель суда Маргарита Джафарова, подозреваемые в производстве "Боярышника" в суд не доставлялись. По ее словам, к вечеру пятницы суд намерен рассмотреть ходатайства о мере пресечения еще в отношении четырех подозреваемых.

"В настоящее время суд принял решение по восьми ходатайствам СКР. Речь идет о первом аресте поставщика суррогатного алкоголя, еще шести подозреваемым назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого, одна женщина отпущена домой", - сказала Джафарова. Она подтвердила, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, Сирии, но все они являются гражданами РФ.

В пятницу Ленинский районный суд Иркутска решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении 13 задержанных по делу о массовом отравлении алкоголем. Как сообщалось, в основном это владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли более 70 человек, более 30 человек еще остаются в больницах города.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, на следующий день - в Иркутской области.