Североамериканские военные отчитались о визите Санта Клауса в Москву

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Санта Клаус, раздающий в субботу подарки детям на Рождество, вечером пролетел на санях над Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает традиционно отслеживающее его передвижения Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД).

Ранее в субботу Санта Клаус раздал подарки детям в Челябинске, Волгограде, Перми, Норильске, Якутске и других российских городах.

Санта Клауса сопровождают девять оленей во главе с олененком Рудольфом - его главным помощником. Перед вылетом с Северного полюса эльфы проверили безопасность саней, Санта провел перекличку оленей и поцеловал на прощание миссис Санту.

Любой желающий может узнать местоположение Санты, посетив специальный сайт www.noradsanta.org.