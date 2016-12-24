В Ростовской области изъяты около 600 литров "Боярышника" и других лосьонов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Ростовской области выявили три факта реализации спиртосодержащих косметических лосьонов без документов, подтверждающих безопасность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области в субботу.

"В помещениях магазина и двух торговых оптовых баз полицейскими изъято почти 600 литров лосьонов под наименованиями "Боярышник", "Вита-септа", "Красный перец" и "Хлебный", - говорится в сообщении.

Кроме того, на одном из рынков полицейскими изъято 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости, разлитой в пятилитровые пластиковые бутылки.

"При проверке продавец не предъявил документы, подтверждающие безопасность данной продукции и указывающие, где и когда она была произведена", - уточняется в пресс-релизе.

В настоящее время образцы изъятых жидкостей направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области. По всем фактам полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.