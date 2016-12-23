Роструд проверит соблюдение охраны труда на производстве "Боярышника"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба по охране труда проведет проверки на предприятиях, связанных с выпуском вызвавшего массовые смертельные отравления "Боярышника".

"Роструд будет проводить проверки трудового законодательства на предприятиях, имеющих отношения к этой ситуации (отравлениям "Боярышником" в Иркутске - ИФ) - охрана труда, безопасность производства", - сказал глава Роструда Всеволод Вуколов журналистам в пятницу.

Он отметил, что проверки начнутся в ближайшее время и закончатся до конца января. Об их результатах глава федеральной службы обещал сообщить дополнительно.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По последним данным, жертвами отравления "Боярышником" стали уже 74 человека. Еще более 30 человек остаются в больницах Иркутска.

По делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников, осуществлявших мелкооптовую и розничную продажу "Боярышника".