Президенту РФ доложили об исчезновении самолета с радаров в районе Сочи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президенту России Владимиру Путину доложено об исчезновении с радаров самолета Минобороны, его информируют о работах экстренных служб, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров. Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы", - сказал Песков.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проводит утром совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи самолета ТУ-154, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 вылетел из Сочи в 5:20 мск, а в 5:40 мск пропал с радаров диспетчеров. На борту находились военнослужащие ВС РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств.