Источник сообщил о предполагаемом месте падения Ту-154 Минобороны

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В акватории Черного моря обнаружено предполагаемое место падения Ту-154 Минобороны РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не обладает официальной информацией о данном сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 вылетел из Сочи в 5:20 мск, а в 5:40 мск пропал с радаров диспетчеров. На борту находились военнослужащие ВС РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств.