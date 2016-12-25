Морские суда и вертолеты вышли на поиск пропавшего у Сочи самолета Минобороны

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по поиску пропавшего самолета ТУ-154 создан в Сочи, сообщил агентству "Интерфакc" источник в экстренных службах в воскресенье. Он отметил, что военно-транспортный самолет Минобороны РФ направлялся в Сирию через Баку и Ирак.

"Создан оперативный штаб. Около 10 морских судов и несколько вертолетов разыскивают в море и горах пропавший самолет в Сочи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, военно-транспортный самолет развивает скорость до 720 км в час.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет, на борту которого находились военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова и журналисты, пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи, где он делал дозаправку.