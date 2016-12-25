На борту разбившегося Ту-154 находились журналисты Первого канала и "Звезды"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Трое журналистов Первого канала находились на борту упавшего в Черное море самолета Минобороны, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь канала Лариса Крымова.

"Корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и Александр Сойдов, звукооператор Первого канала, были на борту самолета", - сказала Крымова.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на телеканале, "съемочная группа была дежурная". "Всегда остается одна группа на дежурство. Это был внезапный, незапланированный вызов", - пояснил источник.

На борту пропавшего самолета были наши журналисты: корр-нт Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Александр Сойдов — Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что съемочная группа телеканала "Звезда" также находилась на борту .

"В списке пассажиров значатся три человека с принадлежностью к редакции телеканала "Звезда". Это съемочная группа", - сказал собеседник агентства.

Официального заявления телеканала "Звезда" на этот счет пока не поступало.

Ранее в Минобороны подтвердили, что на борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ.