В Черном море найдены обломки разбившегося самолета Ту-154

Спасатели нашли фрагменты лайнера, но пока не обнаружили плотов с выжившими

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В полутора километрах от черноморского побережья г.Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа", - информирует военное ведомство.

В Минобороны подтверждают, что на борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета.

"К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в предполагаемом районе падения обнаружено несколько масляных пятен, которые могли быть, предположительно, следствием крушения лайнера.