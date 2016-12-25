Поисковики определили район авиакатастрофы самолета Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В ходе поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 в Черном море выживших людей пока не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что, по последним уточненным данным, на борту самолета находились 92 человека.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. На борту находились, в частности, журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.