Потерпевший крушение Ту-154 осенью прошел плановое обслуживание

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, выпущен в 1983 году, осенью нынешнего года прошел плановое обслуживание, им управлял опытный пилот, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Романом Волковым. Волков - летчик первого класса, общий налет - более 3 тыс. часов", - сказали в военном ведомстве.

"Последний ремонт самолет прошел 29 декабря 2014 года, а в сентябре 2016 года прошел плановое регламентное обслуживание", - сообщили в Минобороны.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.