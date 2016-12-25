Минобороны уточнило время пропажи с радаров разбившегося Ту-154

В военном ведомстве сказали, что он исчез через две минуты после взлета в Сочи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Минобороны России Ту-154 исчез с радаров спустя две минуты после взлета, сообщил в воскресенье официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня при выполнении планового перелета в 05:25 с аэродрома "Адлер" после взлета в 05:27 пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Министерства обороны", - сказал он журналистам.

Ранее Конашенков сообщил, что на борту разбившегося Ту-154 находилось 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Самолет летел в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.