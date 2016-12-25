К поискам в районе падения Ту-154 подключат подводный аппарат "Фалькон"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Девять судов МЧС России задействованы в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море, сообщили в Южном региональном центре МЧС.

"В настоящее время в поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших", - сказал представитель центра.

В готовности находятся 48 водолазов для обследования крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.

"В ближайшее время к обследованию приступает телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", - сообщили в ЮРЦ. Кроме того, в Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.