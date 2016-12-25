В районе катастрофы Ту-154 организовали круглосуточный поиск

Как рассказали в Минобороны, он проводится на площади 10,5 кв. км, в операции участвуют более трех тысяч человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Поисковая операция в районе катастрофы самолета Ту-154 будет идти круглосуточно, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Поиск организован в круглосуточном режиме. Для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, сформирован район поиска площадью 10,5 кв.км. "Район разбит на секторы и распределен между задействованными силами", - рассказали в департаменте.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минобороны, в поисковой операции в районе падения Ту-154 принимают участие более 3 тыс. человек. "Продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

В министерстве сообщили, что на аэродроме "Адлер" дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи. Выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения в санаторно-курортных учреждениях Сочи.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.