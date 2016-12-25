Главные новости
В РоссииКрушение самолета Минобороны Ту-154. ГлавноеВ РоссииПутин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154В РоссииНесколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метиловом спирте
В России Крушение Ту-154 в Черном море

Крушение самолета Минобороны Ту-154. Главное

Есть обновление от 13:07

По предварительным данным, версия технической неисправности является приоритетной, возможность теракта практически исключена

Крушение самолета Минобороны Ту-154. Главное
Поисковая операция у побережья Сочи
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через две минуты после вылета из Сочи.

На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Самолет упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Минобороны открыло горячую линию: 8-800-100-18-86

Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура.

Кто находился на борту

По данным Минобороны, на борту самолета находились 64 артиста Ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих, а также представитель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Артисты Ансамбля им. Александрова направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военных РФ с новогодними праздниками.

Как уточнил артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете, но не смог из-за болезни ребенка, на борту могли находиться участники хора, балета и солисты ансамбля им. Александрова. Оркестр не полетел в Сирию.

Всего, по словам Хлопникова, в ансамбле имени Александрова около 100-120 человек артистического состава.

Поисковые работы

Специалисты обнаружили место крушения самолета. Поисковые работы ведут спасатели МЧС и сотрудники Минобороны.

МЧС направило в Сочи водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер". Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

Точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. "Ориентировочная там глубина от 80 до 110 м", - пояснили в МЧС.

Минобороны также наращивает группировку в районе поисковых работ. К месту крушения направлены корабли, вертолеты, самолет, беспилотные летательные аппараты и водолазы.

Расследование

Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи. Правительственную комиссию возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Расследованием причин крушения Ту-154 под Сочи будет заниматься Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Расследованием причин крушений воздушных судов военного назначения, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, но принадлежащих Минобороны, занимается само оборонное ведомство.

МАК не принимает участия в расследовании, однако его специалисты готовы оказать необходимую техническую помощь, если в этом будет потребность.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Его расследованием займется центральный аппарат СКР.

Версии

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что разбившийся самолет выпущен в 1983 году, осенью нынешнего года прошел плановое обслуживание. Последний ремонт самолет прошел 29 декабря 2014 года

Им управлял опытный пилот Роман Волков - летчик первого класса, общий налет - более 3 тыс. часов.

По информации источника в экстренных службах, Ту-154 был произведен более 30 лет назад, однако претензий к его техническому состоянию не было. По данным собеседника агентства, самолет эксплуатировался в щадящем режиме. В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц. Воздушное судно в основном летало на средние расстояния с продолжительностью 1,6 часа.

В РоссииПотерпевший крушение Ту-154 осенью прошел плановое обслуживаниеЧитать подробнее

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что комиссия по расследованию причин крушения склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины катастрофы.

Собеседник агентства сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта практически исключается.

"Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", - сказал собеседник агентства.

Между тем, информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что птица могла попасть в двигатель самолета.

Теги: Черное море, Ту-154, Минобороны, Сочи, МЧС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Опознание погибших в катастрофе Ту-154 проведет Минобороны в МосквеОпознание погибших в катастрофе Ту-154 проведет Минобороны в Москве
Родственников жертв крушения самолета попросили не приезжать в Сочи, так как неясно, сколько продлится поисковая операцияПодробнее
Москалькова рассказала о запланированном полете в Сирию вместе с ГлинкойМоскалькова рассказала о запланированном полете в Сирию вместе с Глинкой
Уполномоченный по правам человека в России отложила его из-за командировки в КрымПодробнее
Несколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метиловом спиртеНесколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метиловом спирте
В региональном правительстве сообщили, что под видом водки из Казахстана и виски продавались напитки, содержащие метилПодробнее
Версию теракта на Ту-154 сочли маловероятнойВерсию теракта на Ту-154 сочли маловероятной
По данным источника в экстренных службах, большой разлет обломков самолета объясняется гидроударом, а устроить взрыв на военном самолете практически невозможноПодробнее
Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154
В крушении погибли военные, журналисты, артисты Ансамбля им. АлександроваПодробнее
Медведев сформирует госкомиссию по расследованию крушения Ту-154Медведев сформирует госкомиссию по расследованию крушения Ту-154
По факту авиакатастрофы самолета, на борту которого находились 92 человека, возбуждено уголовное делоПодробнее
МЧС направило своих водолазов в район крушения Ту-154МЧС направило своих водолазов в район крушения Ту-154
Массовое скопление обломков найдено в 6 км от берега, глубина Черного моря в этом месте ссставляет 80-110 мПодробнее
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
На борту самолета находились 64 артиста Ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих, а также Елизавета ГлинкаПодробнее
Источник сообщил о нахождении в упавшем Ту-154 худрука ансамбля им. АлександроваИсточник сообщил о нахождении в упавшем Ту-154 худрука ансамбля им. Александрова
Дирижер Валерий Халилов вместе со своими музыкантами направлялся на авиабазу "Хмеймим"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Поисковые работы после крушения Ту-1547 фото
25 декабря
Поисковые работы после крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКрушение самолета Минобороны Ту-154. ГлавноеВ РоссииПутин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154В РоссииНесколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метиловом спиртеВ РоссииВерсию теракта на Ту-154 сочли маловероятной
Бортовые самописцы Ту-154 пока не были оборудованы маяками
Опознание погибших в катастрофе Ту-154 проведет Минобороны в Москве
Взрыв произошел на горящем нефтеперерабатывающем заводе в Израиле
Родным погибших в крушении Ту-154 предложили не лететь в Сочи
Москалькова рассказала о запланированном полете в Сирию вместе с Глинкой
Глинка должна была привезти госпиталю в Латакии тонну медикаментов
Минтруд организует выплату компенсаций семьям погибших в катастрофе Ту-154
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи