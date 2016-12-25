Поднято тело 11-го погибшего в катастрофе Ту-154 над Черным морем

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Одиннадцать тел погибших в катастрофе самолета Ту-154 поняты на борт спасательного судна, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Поднято тело одиннадцатого погибшего в авиакатастрофе", - сказали в военном ведомстве.
Поисковые работы продолжаются. Группировка водолазов, работающих в месте крушения Ту-154, увеличена до 109 человек, начаты спуски под воду для поиска фюзеляжа и крупных обломков.
В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что самолетами ВТА доставлен беспилотник "Орлан-10", который в ближайшее время приступит к проведению воздушного мониторинга надводной обстановки.
Кроме того, военные перебрасывают с Северного флота два необитаемых подводных аппарата для участия в операции в районе катастрофы Ту-154 в Черном море.
"В ближайшее время в аэропорт "Адлер" прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, в район авиакатастрофы также направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества. Аппараты оснащены манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы ночью.