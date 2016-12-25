Бортовые самописцы Ту-154 пока не были оборудованы маяками

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ пока не найдены, в настоящий момент ведется их поиск, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

"Бортовые самописцы данного типа самолета, к сожалению, не оборудованы радиомаяками, поэтому мы будем их искать на дне, среди тех фрагментов самолета, которые, надеюсь, сохранились", - заявил Соколов.

Он отметил, что для этой работы прибывают водолазы из МЧС, а также глубоководные спускаемые аппараты. "Развертывается группировка водолазов, которые работают на глубинах 40-60 метров", - подчеркнул Соколов.