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Первый рейс с телами жертв крушения Ту-154 прибудет в Москву в понедельник утром

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первый рейс с телами погибших в катастрофе Ту-154, как ожидается, прибудет в Москву в понедельник утром, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Доставка тел в Москву будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации", - сказал он.

"Министром обороны принято решение, сейчас мы его довели до родственников и близких, что опознание будет проводиться в Москве на базе Центра судмедэкспертизы г.Москвы", - сказал Панков.

По словам первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, в ближайшее время родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 начнут получать выплаты.

"Министром обороны утром было отдано указание о том, чтобы, несмотря на различный статус погибших: гражданских и военных, все выплаты были сделаны на максимальном уровне", - заявил Р.Цаликов.

Он сообщил, что к утру понедельника силы, которые задействованы в операции в Черном море, будут увеличены значительно.

"Масштабы операции и задействованных сил все время увеличиваются, к утру они увеличатся кратно. Делается всё для того, чтобы по возможности самым срочным образом завершить поисковые работы", - заявил Цаликов.

"Масштабы операции значительны, в ней участвуют уже более 3 тыс. человек, в настоящий момент задействовано 32 судна и катера, включая и поисковые, а также 109 водолазов", - сказал Р.Цаликов.

Рано утром в воскресенье после вылета с аэродрома "Адлер" самолета Ту-154 пропал с радаров. Через некоторое время фрагменты корпуса самолета были обнаружены в акватории Черного моря в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии, девять российских журналистов. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В воскресенье вечером в Минобороны РФ "Интерфаксу" сообщили, что одиннадцать тел погибших в катастрофе самолета Ту-154 подняты на борт спасательного судна.

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

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Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени АлександроваСвечи у портрета дирижера Ансамбля им. Александрова Валерия Халилова у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в МосквеМосквичи несут цветы к телецентру &quot;Останкино&quot; в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154Цветы у здания фонда &quot;Справедливая помощь&quot; в Москве, который возглавляла Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофеЖители Минска приносят свечи и цветы к российскому посольствуАкция в Донецке в память о погибших в крушении самолета Ту-154
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени Александрова
Теги: Ту-154, Минобороны РФ
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