Опознание погибших в катастрофе Ту-154 проведет Минобороны в Москве

Родственников жертв крушения самолета попросили не приезжать в Сочи, так как неясно, сколько продлится поисковая операция

Москвичи у здания концертного зала "Александровский", где находится репетиционная база ансамбля им. Александрова,

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Все генетические экспертизы, связанные с опознанием погибших в результате катастрофы Ту-154, будут проводиться министерством обороны в Москве, заявил глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, министр транспорта Максим Соколов.

В связи с этим он обратился с просьбой к родственникам погибших не приезжать в Сочи, а отправиться в Москву.

"Хочу обратить внимание всех, что основные мероприятия и вся организация работы с родственниками по решению правительственной комиссии будет проходить в Москве, в министерстве обороны, куда будут доставлены тела погибших", - сказал глава Минтранса.

Он отметил, что все экспертизы на генетическом уровне будут проводиться в Минобороны. "Поэтому прошу всех родственников прибыть непосредственно в министерство обороны для опознания и забора генетического материала", - заявил министр.

"Здесь, в Сочи, ввиду неопределенности сроков проведения поисково-спасательной операции, хотя ряд тел и фрагментов обнаружен, проводиться какие-либо мероприятия по опознанию не будут", - добавил Соколов.

Вместе с тем Соколов призвал членов комиссии "обеспечить необходимую работу с родственниками как в Москве, так и в случае их нахождения здесь, в аэропорту "Адлер". "Им везде должна быть оказана необходимая психологическая поддержка и помощь в случае необходимости размещения в Сочи, а затем дальнейшее их направление в Москву для забора генетического материала", - сказал министр.

Он еще раз подчеркнул, что "даже если родственники начнут прибывать (в Сочи), все организационные и юридические мероприятия будут проходить в Москве", попросив Минобороны и МЧС проинформировать через СМИ об адресах, где будут проводиться экспертизы.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.