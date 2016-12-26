В России Борьба с "Боярышником"

Суд арестовал четырех фигурантов дела об отравлении "Боярышником" в Иркутске

Жертвами отравления стали более 70 человек, из-за чего был введен режим ЧС

Суд арестовал четырех фигурантов дела об отравлении "Боярышником" в Иркутске
Фото: ТАСС, Кирилл Шипицин

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще семи задержанным по делу о массовом отравлении суррогатной спиртосодержащей жидкостью, жертвами которого к настоящему времени стали 76 человек.

"Суд в воскресенье рассмотрел семь ходатайств, по четырем принято решение об аресте фигурантов, еще по двум - о домашнем аресте. По одному задержанному принятие решения отложено на 72 часа", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона в понедельник.

В Ленинском райсуде эту информацию подтвердили.

Ранее сообщалось, что всего по подозрению в причастности к распространению спиртосодержащей жидкости "Боярышник", вызвавшей массовые отравления в Иркутске, задержаны 19 человек.

На прошлой неделе Ленинский райсуд арестовал одного подозреваемого - предполагаемого поставщика "Боярышника" в розничную сеть. Еще 10 человек - владельцев ларьков и продавцов - отправил под домашний арест. Один фигурант был отпущен на подписку о невыезде.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 76 человек, 18 продолжают оставаться в больнице

Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, на следующий день - в Иркутской области.

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