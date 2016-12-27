Главные новости
В РоссииПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиВ РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ РоссииИсточник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
В России

Дело "приморских партизан" в третий раз рассмотрят присяжные

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дело так называемых "приморских партизан", оправдательный приговор которым в понедельник отменил Верховный суд, снова будет рассматривать коллегия присяжных заседателей, сообщила агентству "Интерфакс" во вторник адвокат Олеся Моисеева, защищавшая одного из фигурантов дела Максима Кириллова.

"Верховный суд направил материалы на новое рассмотрение на стадии судебного разбирательства. Это автоматически означает, что дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей", - пояснила она.

В РоссииВерховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"Читать подробнее

Она уточнила, что после поступления материалов дела Приморский краевой суд вправе избрать меру пресечения Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну, которые летом после оглашения оправдательного вердикта были освобождены в зале суда. По оценке адвоката, новое судебное разбирательство займет несколько месяцев, поскольку предстоит исследовать большой объем доказательств.

В пресс-службе Приморского краевого суда агентству сообщили, что материалы дела пока из Верховного суда пока не поступили. "Ожидается, что в суд они поступят в январе", - сообщила пресс-секретарь краевого суда Виктория Ковалева.

Как сообщалось, Верховный суд РФ отправил на новое рассмотрение материалы дела "приморских партизан" в отношении пятерых фигурантов, оправданных по эпизоду убийства четырех жителей Приморского края. Судебная коллегия отменила приговор нижестоящей инстанции и отправила дело на новое рассмотрение в тот же суд в новом составе. Таким образом, удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, не согласившейся с оправдательным приговором.

Приморский краевой суд в конце июля огласил оправдательный приговор по делу так называемых "приморских партизан". Это был технический момент, так как ранее присяжные на повторном процессе признали пятерых подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве. Присяжные сочли не доказанным событие преступления.

Двое фигурантов дела - Алексей Никитин и Вадим Ковтун - после оглашения вердикта были освобождены в зале суда. Еще трое подсудимых - Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

В РоссииПрисяжные вынесли оправдательный вердикт по делу "приморских партизан"Присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу "приморских партизан"Читать подробнее

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание проходило в Уссурийске. Преступники были блокированы в квартире жилого дома. Двое бандитов - Андрей Сухорада и Александр Сладких - сдаваться не захотели и застрелились. Остальные предстали перед судом.

Первый процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал подсудимых виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года осужденные обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам этого громкого процесса, а также полностью отменил приговор в отношении Никитина и Ковтуна, вернув материалы в Приморье для повторного суда по эпизоду с разбойным нападением и убийством четырех человек.

Теги: Приморье, Верховный суд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Свидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе
"Коммерсантъ" приводит показания сотрудника береговой охраны, который стал очевидцем трагедии под СочиПодробнее
В Петербурге арестованы посредники во взятке 75 млн руб. за освобождение из "Крестов"В Петербурге арестованы посредники во взятке 75 млн руб. за освобождение из "Крестов"
За эти деньги они также обещали обвиняемому в незаконном проведении азартных игр добиться прекращения уголовного делаПодробнее
Тело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственникиТело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственники
Минобороны решило не называть имена опознанных погибших без согласия родственниковПодробнее
Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи
Об этом сообщил источник в оперативном штабеПодробнее
На месте крушения Ту-154 обнаружено телоНа месте крушения Ту-154 обнаружено тело
Предположительно, это один из членов экипажаПодробнее
Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
Приоритетной версией остается возможная техническая неисправность, которая не позволила самолету набрать высотуПодробнее
Минобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах разбившегося Ту-154Минобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах разбившегося Ту-154
В военном ведомстве назвали эти сообщения "постыдными инсинуациями"Подробнее
Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"
Материалы дела направят на новое рассмотрение, несмотря на то, что ранее присяжные признали пятерых подсудимых невиновнымиПодробнее
Россияне подвели итоги 2016 годаРоссияне подвели итоги 2016 года
В опросе ВЦИОМ россияне назвали главное событие, политика года, а также лидеров рейтинга в спорте, кино, музыке, литературе и ТВПодробнее
ФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном мореФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море
Подтверждений версии теракта не обнаружено, в Сочи самолет находился под охраной и не перевозил военных грузовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиВ РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ РоссииИсточник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154Экономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%
Турецким СМИ запретили писать о расследовании убийства посла РФ
Дело "приморских партизан" в третий раз рассмотрят присяжные
Трамп заявил о своей победе над Обамой в случае его участия в выборах
Омбудсмен Рады по правам человека посетит граждан Украины в колониях Симферополя
Свидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе
Москалькова посетила в СИЗО Николаева двух задержанных СБУ российских военных
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи