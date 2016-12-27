Дело "приморских партизан" в третий раз рассмотрят присяжные

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дело так называемых "приморских партизан", оправдательный приговор которым в понедельник отменил Верховный суд, снова будет рассматривать коллегия присяжных заседателей, сообщила агентству "Интерфакс" во вторник адвокат Олеся Моисеева, защищавшая одного из фигурантов дела Максима Кириллова.

"Верховный суд направил материалы на новое рассмотрение на стадии судебного разбирательства. Это автоматически означает, что дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей", - пояснила она.

Она уточнила, что после поступления материалов дела Приморский краевой суд вправе избрать меру пресечения Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну, которые летом после оглашения оправдательного вердикта были освобождены в зале суда. По оценке адвоката, новое судебное разбирательство займет несколько месяцев, поскольку предстоит исследовать большой объем доказательств.

В пресс-службе Приморского краевого суда агентству сообщили, что материалы дела пока из Верховного суда пока не поступили. "Ожидается, что в суд они поступят в январе", - сообщила пресс-секретарь краевого суда Виктория Ковалева.

Как сообщалось, Верховный суд РФ отправил на новое рассмотрение материалы дела "приморских партизан" в отношении пятерых фигурантов, оправданных по эпизоду убийства четырех жителей Приморского края. Судебная коллегия отменила приговор нижестоящей инстанции и отправила дело на новое рассмотрение в тот же суд в новом составе. Таким образом, удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, не согласившейся с оправдательным приговором.

Приморский краевой суд в конце июля огласил оправдательный приговор по делу так называемых "приморских партизан". Это был технический момент, так как ранее присяжные на повторном процессе признали пятерых подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве. Присяжные сочли не доказанным событие преступления.

Двое фигурантов дела - Алексей Никитин и Вадим Ковтун - после оглашения вердикта были освобождены в зале суда. Еще трое подсудимых - Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание проходило в Уссурийске. Преступники были блокированы в квартире жилого дома. Двое бандитов - Андрей Сухорада и Александр Сладких - сдаваться не захотели и застрелились. Остальные предстали перед судом.

Первый процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал подсудимых виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года осужденные обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам этого громкого процесса, а также полностью отменил приговор в отношении Никитина и Ковтуна, вернув материалы в Приморье для повторного суда по эпизоду с разбойным нападением и убийством четырех человек.