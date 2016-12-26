В России

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"

Материалы дела направят на новое рассмотрение, несмотря на то, что ранее присяжные признали пятерых подсудимых невиновными

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"
Фигуранты дела "приморских партизан" Владимир Илютиков, Александр Ковтун и Максим Кириллов (слева направо) в Приморском краевом суде. Июль 2016 года.
Фото: ТАСС, Алексей Корчагин

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отправил на новое рассмотрение материалы дела "приморских партизан" в отношении пятерых фигурантов, оправданных по эпизоду убийства четырех жителей Приморского края.

"Судебная коллегия отменила приговор нижестоящей инстанции и отправила дело на новое рассмотрение в тот же суд в новом составе",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда.

Таким образом, удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, не согласившейся с оправдательным приговором.

Приморский краевой суд в конце июля огласил оправдательный приговор по делу так называемых "приморских партизан". Это был технический момент, так как ранее присяжные на повторном процессе признали пятерых подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве. Присяжные сочли не доказанным событие преступления.

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Двое фигурантов дела - Алексей Никитин и Вадим Ковтун после оглашения вердикта были освобождены в зале суда. Еще трое подсудимых - Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание проходило в Уссурийске. Преступники были блокированы в квартире жилого дома. Двое участников банды - Андрей Сухорада и Александр Сладких - сдаваться не захотели и застрелились. Остальные предстали перед судом.

Первый процесс

Первый процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал подсудимых виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Повторное рассмотрение

Весной 2015 года осужденные обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам этого громкого процесса, а также полностью отменил приговор в отношении Никитина и Ковтуна, вернув материалы в Приморье для повторного суда по эпизоду с разбойным нападением и убийством четырех человек.

Теги: ВС РФ, Приморье
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