Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"

Материалы дела направят на новое рассмотрение, несмотря на то, что ранее присяжные признали пятерых подсудимых невиновными

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отправил на новое рассмотрение материалы дела "приморских партизан" в отношении пятерых фигурантов, оправданных по эпизоду убийства четырех жителей Приморского края.

"Судебная коллегия отменила приговор нижестоящей инстанции и отправила дело на новое рассмотрение в тот же суд в новом составе",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда.

Таким образом, удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, не согласившейся с оправдательным приговором.

Приморский краевой суд в конце июля огласил оправдательный приговор по делу так называемых "приморских партизан". Это был технический момент, так как ранее присяжные на повторном процессе признали пятерых подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве. Присяжные сочли не доказанным событие преступления.

Двое фигурантов дела - Алексей Никитин и Вадим Ковтун после оглашения вердикта были освобождены в зале суда. Еще трое подсудимых - Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание проходило в Уссурийске. Преступники были блокированы в квартире жилого дома. Двое участников банды - Андрей Сухорада и Александр Сладких - сдаваться не захотели и застрелились. Остальные предстали перед судом.

Первый процесс

Первый процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал подсудимых виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Повторное рассмотрение

Весной 2015 года осужденные обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам этого громкого процесса, а также полностью отменил приговор в отношении Никитина и Ковтуна, вернув материалы в Приморье для повторного суда по эпизоду с разбойным нападением и убийством четырех человек.