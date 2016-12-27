Роспотребнадзор обнаружил в Иркутске 13 тысяч литров стеклоочистителя с метанолом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области нашло в Иркутске склад, на котором хранилось 13,5 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола, в 500 раз превышающим норму, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

По сведениям Роспотребнадзора, стеклоочиститель произведен в Москве, раньше его уже находили на складах в Иркутской области. Представитель юридического лица документы на продукцию не предоставил.

Информацию о находке передали в областные управления МВД и ФСБ, жидкость изъяли.

Ранее Роспотребнадзор на месяц запретил продажу спиртосодержащей непищевой продукции после того, как более 75 человек погибли от отравления "Боярышником" в Иркутской области.