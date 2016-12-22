Еще один вид опасной спиртосодержащей жидкости нашли в Иркутске

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутске в ходе рейдов обнаружен еще один вид опасной для жизни и здоровья спиртосодержащей жидкости, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Еще один вид спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы сертифицированному алкоголю, обнаружен в ходе рейдов по выявлению и пресечению продажи спиртосодержащих жидкостей и фальсифицированного алкоголя. Это универсальное средство "Чистый С", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, "Чистый С" не содержит метанол, но несет угрозу для жизни и здоровья при употреблении в качестве алкогольного напитка.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Иркутска, жидкость "Чистый С" является контрафактной. "Обнаруженное в Иркутске спиртосодержащее средство "Чистый С" имеет признаки контрафактного продукта. Оно изготавливается подпольно, его качество никто не контролирует, и что в него может добавить производитель - неизвестно", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время "Чистый С" вслед за концентратом для ванн "Боярышник" изымают из всех торговых точек Иркутска.

Массовое отравление

По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 72 человека. В больницах остаются 33 человека.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в в выходные в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 12 человек - предприниматели и сотрудники торговых точек.