Восемь детей стали сиротами после отравления родителей "Боярышником"

Матери и отцы пятерых из них были лишены родительских прав

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутске увеличилось количество детей, родители которых погибли в результате отравления спиртосодержащей жидкостью с метанолом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства социального развития региона.

"Сиротами стали восемь детей, из них пять проживают в приемных и опекунских семьях, поскольку их родители лишены родительских прав. Два ребенка находятся у бабушек, которые сейчас оформляют над ними опекунство. Еще один ребенок находится в реабилитационном центре, в для него подбирают опекунов", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, семь детей стали в результате трагедии круглыми сиротами - у них погибли биологические отец и мать. Еще у одного ребенка умерла только мать, а отец находится за пределами Иркутской области, и он согласился передать ребенка под опеку бабушки.

Ранее сообщалось, что сиротами остались шесть детей, из которых пять не жили с родителями. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минздраву оказать поддержку этим детям.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.