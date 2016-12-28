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В России Крушение Ту-154 в Черном море

Источник сообщил о 15 поднятых из моря телах после авиакатастрофы в Сочи

Есть обновление от 10:06

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Работы по обнаружению фрагментов самолета и тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на непогоду, сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах региона в среду.

Собеседник отметил, что ночью в Сочи прошел сильный дождь, но на данный момент погода устанавливается.

"Всего обнаружено и поднято 15 тел погибших", - подчеркнул источник. По его словам, тела направляются в Хостинский морг, а затем самолетом в Москву.

Собеседник добавил, что за ночь обнаружено и поднято большое количество фрагментов самолета.

Накануне утром в министерстве обороны РФ сообщили, что в районе крушения Ту-154 обнаружено 12 тел и 156 фрагментов тел погибших.

Между тем, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю распространило информацию об ухудшении погоды в Сочи в ближайшие 1-3 часа, связанное с понижением температуры воздуха: "Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях".

По данным видеокамер агентства "Сочи камера.ру" море спокойное, шторма нет.

Утром 25 декабря в акватории Сочи разбился военно-транспортный самолет Ту-154, который направлялся в Сирию. Погибли 92 человека.

Теги: Сочи, Ту-154
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