Водолазы подняли фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров Ту-154

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Водолазы подняли на поверхность фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров разбившегося под Сочи Ту-154. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду.

Водолазы МЧС за сутки совершили более трех десятков погружений для поиска и подъема обломков потерпевшего крушение у берегов Сочи самолета ТУ-154, уточнили в пресс-службе.

Всего в поисковой операции в акватории Черного моря задействованы более 3,6 тыс. человек. В районе крушения работают 45 морских судов, а также катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. На всех судах находятся водолазы-спасатели, а также оборудование, необходимое для проведения подводных поисковых работ.