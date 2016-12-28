При удачной погоде спасатели будут искать обломки Ту-154 в новогоднюю ночь

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Работы по подъему фрагментов разбившегося под Сочи самолета Ту-154 могут проводиться круглосуточно в течение месяца, так как пока со дна моря поднято около 30% частей воздушного судна, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в правоохранительных органах региона.

"Если позволит погода, работы в море будут проходить и в новогоднюю ночь", - сказал собеседник агентства. По его словам, место падения самолета установлено, но "погода может помешать работе".

"Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, и если будут волны, то работы приостановят. Потом опять начнут, и так может продолжаться до одного месяца, пока не найдут большую часть самолета, чтобы установить причины крушения", - пояснил источник.

Утром 25 декабря вылетевший в Сирию военно-транспортный самолет Ту-154 разбился в акватории Сочи. Погибли 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.