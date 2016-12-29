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Сбербанк простит долги погибших в крушении Ту-154

Есть обновление от 12:48

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Родственникам погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи не придется выплачивать за них кредиты в Сбербанке, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, глава правительственной комиссии по расследованию крушения.

"Сбербанк принял решение о списании долгов погибших. Однако для того, чтобы эта процедура была произведена, необходимо подать соответствующие заявления", - сказал он.

Соколов добавил, что некоторые отделения Сбербанка в Москве будут работать для выплаты компенсаций родственникам погибших даже в новогодние праздники. "Выплаты будут продолжены и в ближайшие дни. Ряд отделений в Москве будет работать для обеспечения выплат и в новогодние праздники, работа не будет прекращаться даже после 1 января", - сказал Соколов на пресс-конференции в четверг.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На его борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

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Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени АлександроваСвечи у портрета дирижера Ансамбля им. Александрова Валерия Халилова у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в МосквеМосквичи несут цветы к телецентру &quot;Останкино&quot; в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154Цветы у здания фонда &quot;Справедливая помощь&quot; в Москве, который возглавляла Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофеЖители Минска приносят свечи и цветы к российскому посольствуАкция в Донецке в память о погибших в крушении самолета Ту-154
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени Александрова
Теги: Сбербанк, Ту-154, Максим Соколов
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