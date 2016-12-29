Первые похороны погибших при крушении Ту-154 прошли в Мытищах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Первые похороны погибших в катастрофе самолета Ту-154 состоялись в среду на военно-мемориальном кладбище в Мытищах, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Мы объявили семьям погибшим, что федеральное военно-мемориальное кладбище в их распоряжении. Вчера там состоялось первое захоронение", - сказал Панков на пресс-конференции. Похороны остальных погибших состоятся по завершению медэкспертизы, отметил он.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на его борту погибли.