Рогозин разъяснил цели присоединения "Уралвагонзавода" к "Ростеху"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Одна из целей присоединения "Уралвагонзавода" к "Ростеху" - объединение бронетанковых активов, другая - оздоровление гражданского производства УВЗ за счет финансовых ресурсов "Ростеха", сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Сам бог велел, чтобы единая кооперация производства была в рамках создания всей технической основы бронетанковых сил наших войск", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

В качестве примера существующей до объединения разобщенности производства в бронетанковой отрасли вице-премьер привел танк Т-14 "Армата", боевой модуль которого создается предприятиями "Ростеха", а платформа - "Уралвагонзаводом".

По словам Рогозина, вторая цель присоединения УВЗ к "Ростеху" - необходимость оздоровления гражданских производств "Уралвагонзавода".

"Финансовый жирок"

"У "Ростеха" как огромной госкорпорации, в которой сосредоточены значительное число производств, у них

есть свой финансовый, скажем так, жирок... который может пойти на оздоровление гражданских производств "Уралвагонзавода"", - сказал вице-премьер.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, содержащихся в указе.

Заместитель гендиректора Уралвагонзавода сообщил "Интерфаксу", что в компании приветствуют объединений бронетанковых активов в единый холдинг.

Он подчеркнул, что "в недавно принятой советом директоров стратегии развития корпорации "Уралвагонзавод" до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга".

Холдинг бронетехники

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил журналистам, что в России может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. По его словам, это произойдет, если помимо "Курганмашзавода" (предприятие концерна "Тракторные заводы", которое переходит в "Ростех"), будет принято решение передать госкорпорации "Уралвагонзавод" - единственный в РФ производитель танков. "Может быть, мы два этих актива объединим в один холдинг", - сказал Чемезов.