Суд продлил арест бывшему вице-губернатору Приморья

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке в пятницу продлил до середины апреля арест бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест суд не удовлетворил", - сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Ежова. По мнению защиты, препятствий для нахождения подсудимого под домашним арестом нет, так как практически все следственные действия по уголовному делу завершены, а фигурант не предпринимал попыток скрыться от органов предварительного расследования.

Олег Ежов был задержан в начале мая по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе края. Работы в полном объеме выполнены не были. Однако Ежов, зная об этом, распорядился принять и оплатить работы в размере 24,5 млн руб.

30 апреля Ежов подал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день губернатор Приморья Владимир Миклушевский это заявление подписал. На посту вице-губернатора Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.