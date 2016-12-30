Более 8 тысяч жителей Крыма остаются без электричества

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают поврежденные ветром и снегом электросети в Крыму, в настоящее время без энергоснабжения остаются более 8 тысяч жителей республики, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления главного управления МЧС по Республике Крым.

По данным ведомства, без электроснабжения остаются 37 населенных пунктов, 18 из них обесточены частично. Большинство отключенных населенных пунктов находится в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах.

В ремонте электросетей участвуют 138 бригад энергетиков, в них входят 149 единиц техники и 492 человека.

Минэнерго РФ сообщило ранее, что из-за снега и ветра в Крыму без электроснабжения остались около 27,8 тыс. человек в городах Судак и Джанкой, а также в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.