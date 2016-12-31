В Иркутске сняли связанный с отравлением "Боярышником" режим ЧС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутске снят режим чрезвычайной ситуации, введенный 19 декабря в связи с массовым отравлением жителей города спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Режим ЧС отменен с сегодняшнего дня. Все службы города будут находиться в режиме повышенной готовности все рождественские праздники, до 9 января", - сообщил начальник пресс-службы Игорь Наумкин.

Ранее сообщалось, что 31 декабря будет снят режим ЧС, введенный 20 декабря на территории всей Иркутской области.

На период новогодних и рождественских праздников в регионе введен режим повышенной готовности, в рамках которого будут бороться с продажей суррогатной спиртосодержащей продукции.

Массовое отравление суррогатом произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в декабре. По данным регионального Минздрава, общее число отравившихся - 123, из кних 76 человек скончались. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.