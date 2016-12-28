Иркутская чиновница отпущена под подписку по делу о "Боярышнике"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Заместителю министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, подозреваемой в халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от отравления "Боярышником", избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, это произошло после того, как Нефедова вчера дала показания следствию.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" не располагает.

Источник в региональном правительстве сообщил агентству, что в среду в первой половине дня Нефедова находилась на рабочем месте в министерстве. Во вторник ее, по словам источника, прямо с работы увезли на допрос в следственные органы.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что отношении Нефедовой возбуждено дело о халатности (ч.3 ст.293 УК РФ). По данным СК, в ноябре подчиненные передали чиновнице дело о продаже алкогольной продукции в торговом павильоне, арендатору которого выносились неоднократные предупреждения и штрафы. "Она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение", - сказала Петренко.

После этого, по данным СКР, павильон продолжил работать, и в декабре в нем продавали "Боярышник", ставший причиной массовой гибели людей. В СКР уточнили, что на Нефедову возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью отдела предоставления участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

Всегопо делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания.

По данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человека. В больницах остаются 16. Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.