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В мире

В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке

Это оборонительный ответ на растущую напористость России на границах альянса, заявили в НАТО

В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В НАТО не видят непосредственной угрозы своим странам-членам, но считают, что Россия ведет себя в военном плане все более напористо на границах альянса.

"Хотя мы и не видим непосредственной угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем, что на протяжении многих лет модель поведения России в военном плане на границах альянса становится все более напористой", - заявила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Факторы беспокойства

Озабоченность НАТО вызывает "существенное наращивание финансирования и модернизации вооруженных сил РФ, значительное увеличение числа внезапных учений с привлечением десятков тысяч военных и стремлении использовать военную силу против соседей".

"Агрессивные действия РФ на Украине в нарушение ее международных обязательств привели к драматическим изменениям в сфере безопасности, на которые НАТО, разумеется, вынуждена была отвечать", - подчеркнула Лунгеску.

Так она прокомментировала слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявившего ранее в четверг на заседании коллегии ведомства, что НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у границ РФ.

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Оборона НАТО

Как сказал генеральный секретарь НАТО после заседания Совета РФ-НАТО 19 декабря, отметила Лунгеску, "НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы. Все наши действия, включая усиление нашего присутствия на востоке Североатлантического союза, носят оборонительный характер, являются пропорциональными и соответствуют нашим международным обязательствам".

По словам Лунгеску, на заседании СРН российская сторона выступила с брифингом о недавних учениях "Кавказ - 2016", а НАТО сделала презентацию об учениях "Трайдент джанкчер - 2016".

"Страны НАТО выразили особую озабоченность в связи с чрезмерным проведением Россией внезапных учений, которые дестабилизируют ситуацию и не способствуют улучшению общего климата наших отношений", - подчеркнула представитель альянса.

"Транспарентность в вопросах военных учений имеет важнейшее значение, - сказала Лунгеску. - В ОБСЕ 57 стран, включая все государства НАТО и Россию, согласовали правила, регулирующие военную деятельность в Европе, включая наблюдение за учениями и уведомление о них".

"Страны - члены НАТО призвали Россию уважать как дух, так и букву Венского документа по военным учениям и деятельности и конструктивно содействовать модернизации Венского документа в формате ОБСЕ", - заявила представитель НАТО.

Теги: НАТО
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