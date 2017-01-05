В Финском заливе нашли возможное место затопления судна с рыбаками

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в Финском заливе предположительное место затопления рыболовецкого судна, на борту которого находился экипаж из трех человек, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона в четверг.

"В 16 км от берега обнаружено масляное пятно. Для обследования дна планируется привлечь водолазов. Работы на воде ведут сотрудники Морского спасательно-координационного центра", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что к настоящему времени завершился облет необходимой территории вертолетом, спасатели МЧС продолжают обход береговой линии залива.

Ранее в четверг следователи возбудили уголовное дело в связи с пропажей в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого было три человека.