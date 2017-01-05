Медведев отметил востребованность спортивных объектов в Сочи после Игр

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Планы по использованию олимпийских объектов в Сочи в целом реализуются, их загрузка является достаточно высокой, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"По сути, эти планы реализованы, все спортивные олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров используются практически круглый год", - сказал он в четверг на совещании по теме использования олимпийских объектов в Сочи.

В частности, по словам премьера, в Сочи тренируются различные команды, проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты, форумы, конференции. "Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов все пока выглядит неплохо", - подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что еще в ходе подготовки к зимним Играм 2014 года было запланировано, что вся построенная современная инфраструктура в Сочи после Олимпиады будет работать на развитие региона, и позволит превратить этот город в международный круглогодичный курорт мирового уровня, центр подготовки профессиональных спортсменов и любимое место отдыха для миллионов людей.

По словам Медведева, в целом не хуже обстоят дела и с гостиничным бизнесом в Сочи. "Все говорят, что заполнение (отелей) сейчас - 98 - 99%, а то и все 100%", - отметил премьер.

Глава правительства напомнил, что к Олимпиаде в Сочи было построено 42 новых отеля, еще 28 были реконструированы, а весь номерной фонд города сейчас составляет 73 тыс. номеров на 200 тыс. мест.

"Поэтому, несмотря на значительное увеличение туристического потока, здесь практически всегда можно снять номер даже в пик сезона, - отметил Медведев. - Хотя сегодня, наверное, это сделать будет совсем непросто, загруженность отелей в высокий сезон - это обычное явление в любой стране".

По окончании совещания премьер вылетит в Москву.