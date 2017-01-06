Четыре человека умерли от алкогольного отравления в Красноярске

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Следственные органы по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек, предположительно отравившихся алкоголем, сообщает ГСУ СКР.

"Все они в течение дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "Тайм-аут",который приобрели в павильоне", - говорится в сообщении.

По материалам дела, накануне около 23:00 по местному времени в следственные органы поступило сообщение, что на улице Гастелло,17 краевого центра в комнате общежития обнаружены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины.

После установления всех обстоятельств следственными органами Главным следственным управлением СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

В настоящее время устанавливается павильон, где приобреталось спиртное, и все обстоятельства произошедшего.