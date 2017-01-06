ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Первые пять истребителей Т-50 поступят в российские Воздушно-космические силы (ВКС) в этом году. Всего за 12 месяцев российская армия пополнится более чем сотней новейших летательных аппаратов, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оборонно-промышленном комплексе.

"В 2017 году авиационные части ВКС получат свыше ста единиц новейшей боевой техники. В том числе - пять истребителей Т-50", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поставка пяти перспективных авиационных комплексов фронтовой авиации (ПАК ФА) предусмотрена действующим контрактом по завершении государственных испытаний истребителя, после чего начнётся серийное производство Т-50.

Т-50 - ПАК ФА, российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработки и производства компании "Сухой". Согласно открытым данным, он будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку. Летно-технические характеристики самолета официально не раскрываются. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщил ранее главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев, среди авиатехники, которую строевые части также получат в 2017 году, будут, в частности, более 20 сверхманевренных истребителей Су-30СМ, модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, вертолеты Ми-28, Ка-52, другие летательные аппараты.

В свою очередь начальник Главного штаба - первый замглавкома ВКС генерал-лейтенант Павел Кураченко сообщил ранее, что в российских авиационных частях к 2020 году ждут поступление свыше 900 новых самолётов и вертолетов, еще 900 будут отремонтированы.