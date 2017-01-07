В Люберцах восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Теплоснабжение и горячая вода вернулись в 22 дома в Люберцах, которые в субботу оставались без отопления из-за прорыва на теплотрассе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья.

"По состоянию на 18:00 полностью восстановлены водоснабжение и теплоснабжение в Люберцах. (...) В некоторых квартирах может быть еще температура общая и воды не нормативного качества, потому что есть проблемы с завоздушиванием систем. Но коммунальные службы и управляющей компании активно работают над этим", - сказал руководитель пресс-службы МинЖКХ Подмосковья Вадим Кудасов.

Ранее сообщалось, что около одной тысячи жителей Люберец остаются в субботу без отопления из-за прорыва на теплотрассе, который произошел после восстановления энергоснабжения в городе.

Накануне вечером в результате аварии на распределительной энергоподстанции без электричества осталась часть Люберец, Дзержинского, Лыткарино, микрорайон Белая Дача Котельников - всего около 100 тыс. человек. В 0:45 7 января восстановление энергоснабжения в Люберцах было завершено.