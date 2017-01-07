Восстановление системы отопления в Твери отложили до воскресенья

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подача горячей воды в дома для восстановления системы отопления после коммунальной аварии на магистральном теплопроводе в Твери отложена, сообщает в субботу пресс-служба городской администрации.

Возобновить горячее водоснабжение должны с 6:00 8 января, говорится в сообщении. При этом восстановительные работы на магистральном теплопроводе были завершены еще вечером в пятницу.

По информации администрации, авария произошла 6 января около 16:00. Во время ликвидации аварии теплоснабжение велось по резервной схеме. ЧП затронуло 120 жилых домов, около 40 тыс. человек и 14 социально-значимых объектов в микрорайоне Южный.

Губернатор области Игорь Руденя побывал на месте происшествия и провел оперативное совещание. По факту прорыва теплопровода проводит проверку Следственный комитет.