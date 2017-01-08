В Красногорске развернуты пункты обогрева после аварии в котельной

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пункты обогрева и временного размещения развернуты в Красногорске (Московская область) для жителей более 80 многоквартирных домов, оставшихся в воскресенье утром без отопления.

"Развернуты пункты обогрева и временного размещения для населения в гимназии N2, школах N4 и N11 города Красногорска (на входе паспортный контроль)", - написал глава Красногорского района Михаил Сапунов в своем инстаграме.

Он отметил, что в котельной Красногорского завода им. Зверева ведутся ремонтно-восстановительные работы, восстановлена циркуляция водоносителей, запущено два котла из трех. Теплотрасса не разморожена.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красногорске после аварии на котельной, оставившей без тепла в 25-градусный мороз около 12 тыс. жителей города.

Из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске утром в воскресенье 84 дома, где проживают около 12 тыс. человек, остались без отопления.

Первый сбой в работе котельной произошел накануне вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего 84 многоквартирных дома в Красногорске получали недостаточный объем теплоснабжения.