Режим ЧС введен в Красногорске из-за отключения отопления в 84 домах

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Красногорске (Московская область) после аварии на котельной, оставившей без тепла в 25-градусный мороз около 12 тыс. жителей города.

"В результате аварии на котельной КМЗ (Красногорский завод им. Зверева - ИФ) остановлена работа всех котлов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы", - написал глава Красногорского района Михаил Сапунов в инстаграме.

Из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске утром в воскресенье 84 дома, где проживают около 12 тыс. человек, остались без отопления.

Первый сбой в работе котельной произошел накануне вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего 84 многоквартирных дома в Красногорске получали недостаточный объем тепла.