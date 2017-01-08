Главные новости
В РоссииНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаВ миреОпрос в странах Запада выявил страх скорого начала третьей мировой войныВ РоссииКремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ
В России

Режим ЧС введен в Красногорске из-за отключения отопления в 84 домах

Есть обновление от 16:51

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Красногорске (Московская область) после аварии на котельной, оставившей без тепла в 25-градусный мороз около 12 тыс. жителей города.

"В результате аварии на котельной КМЗ (Красногорский завод им. Зверева - ИФ) остановлена работа всех котлов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы", - написал глава Красногорского района Михаил Сапунов в инстаграме.

Из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске утром в воскресенье 84 дома, где проживают около 12 тыс. человек, остались без отопления.

Первый сбой в работе котельной произошел накануне вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего 84 многоквартирных дома в Красногорске получали недостаточный объем тепла.

Теги: Московская область, Красногорск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Кремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФКремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ
Владимир Путин также приглашал на мероприятия детей американских дипломатов, аккредитованных в РоссииПодробнее
Новый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей Красногорска
Повторно была сорвана работа частной котельной в подмосковном городеПодробнее
В ночь на воскресенье в Подмосковье были зафиксированы 36-градусные морозыВ ночь на воскресенье в Подмосковье были зафиксированы 36-градусные морозы
В столице рекорд заморозков, установленный в ночь на 7 января, побит не былПодробнее
Главком Росгвардии назвал главные задачи службы на 2017 годГлавком Росгвардии назвал главные задачи службы на 2017 год
Одна из приоритетных - борьба с коррупциейПодробнее
"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%
Украина из-за похолодания увеличила подъем газа из подземных хранилищ в 2 раза по сравнению с первыми числами январяПодробнее
ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50
До конца декабря строевые авиачасти пополнят свыше 100 новейших самолетов и вертолетовПодробнее
Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
Об этом ей сказали в ФСИН, ожидается, что осужденный доберется в течение двух днейПодробнее
В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России
Как сказал источник "Интерфакса", неопознанный борт пересек воздушный коридор, в котором двигался пассажирский самолет, по сигналу радиолокационного ответчика он относится к судам блока НАТОПодробнее
В Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнераВ Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера
Следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета после происшествия вечера 3 января, в котором пострадали шесть человекПодробнее
В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиковВ Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков
Как отметили в Минобороны РФ, в их числе - 204 полевых командираПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Зимний велопарад в Москве8 фото
08 января
Зимний велопарад в Москве
Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото
07 января
Празднование Рождества по юлианскому календарю
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаВ миреОпрос в странах Запада выявил страх скорого начала третьей мировой войныВ РоссииКремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФВ миреСМИ сообщили о новых ударах российской и сирийской авиации по позициям ИГ
Международная федерация бобслея снимет временную дисквалификацию с четырех россиян
Немецкий биатлонист Шемпп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Германии
Режим ЧС введен в Красногорске из-за отключения отопления в 84 домах
Зимний велопарад в Москве
Кремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ
Московские школы не будут отменять занятия в понедельник из-за морозов
Южнокорейский монах поджег себя из-за действий Японии во Второй мировой
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи