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Новый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей Красногорска

Повторно была сорвана работа частной котельной в подмосковном городе

Новый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей Красногорска
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Более 80 многоквартирных домов подмосковного Красногорска остались из-за повторного сбоя в работе котельной без теплоснабжения в 25-градусный мороз.

"В Красногорске произошел повторный срыв работы котельной, произошла утечка теплоносителя на котельной "КМЗ им Зверева". Это частная котельная, она находится на балансе завода. Прекращена подача теплоснабжения 84 многоквартирных домов. Около 12 тыс. человек остаются без тепла", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья.

Собеседник агентства уточнил, что отключение отопления произошло в 10 утра в воскресенье. Плановый срок восстановления работы котельной - 24:00.

"Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ Московской области", - добавил он.

В субботу 7 января из-за сбоя в работе котельной, где перестали функционировать два котла из трех, квартиры около 12 тыс. жителей Красногорска получали недостаточный объем тепла. Поздно вечером в субботу работа всех трех котлов была восстановлена.

Коммунальные аварии за последние два дня происходили также в Люберцах и в Королеве.

В Люберцах в пятницу вечером после аварии на энергоподстанции около 100 тыс. человек остались без света. Позже энергоснабжение в городе было восстановлено, но в субботу утром произошло отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения 22 жилых домов, авария была устранена в 18:00.

В Королеве в субботу утром из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 59 жилых домов, в 44 дома тепло удалось вернуть в течение полутора часов, полностью работы по восстановлению были завершены около 18:00. Для жителей работали пункты обогрева.

Теги: Красногорск, Московская область
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