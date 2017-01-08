Новый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей Красногорска

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Более 80 многоквартирных домов подмосковного Красногорска остались из-за повторного сбоя в работе котельной без теплоснабжения в 25-градусный мороз.

"В Красногорске произошел повторный срыв работы котельной, произошла утечка теплоносителя на котельной "КМЗ им Зверева". Это частная котельная, она находится на балансе завода. Прекращена подача теплоснабжения 84 многоквартирных домов. Около 12 тыс. человек остаются без тепла", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья.

Собеседник агентства уточнил, что отключение отопления произошло в 10 утра в воскресенье. Плановый срок восстановления работы котельной - 24:00.

"Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ Московской области", - добавил он.

В субботу 7 января из-за сбоя в работе котельной, где перестали функционировать два котла из трех, квартиры около 12 тыс. жителей Красногорска получали недостаточный объем тепла. Поздно вечером в субботу работа всех трех котлов была восстановлена.